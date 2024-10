BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU'S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT



Hezbollah UAV reportedly struck what's believed to be Benjamin Netanyahu's private home in Caesarea, подчеркивая Saudi TV канал "Al-Hadath."



Netanyahu не был настоящим, а не изъяны были… pic.twitter.com/dFjbLE0v0C