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Дрон-камикадзе атаковал резиденцию премьера Израиля Нетаньяху в Кесарии

Дрон-камикадзе атаковал резиденцию премьера Израиля Нетаньяху в Кесарии

Биньямин Нетаньяху / Фото: Associated Press

В результате нападения никто не пострадал.

Утром 19 октября личную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии атаковали дроны, запущенные террористами "Хезболлы" из Ливана.

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

В заявлении главы правительства отмечается, что во время атаки на резиденцию Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары они не были дома, и в результате инцидента никто не пострадал. Два дрона, запущенные из Ливана, были успешно перехвачены силами ПВО, что привело к срабатыванию сирен в районе Тель-Авива.

Кроме того, "Хезболла" также запустила еще два дрона в направлении Тель-Авива, но их перехватили средства противовоздушной обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что израильские танки ворвались на территорию базы миротворцев ООН на юге Ливана. Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль объявил о создании закрытой военной зоны на границе с Ливаном.

 
 
 
 

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