Дрон-камикадзе атаковал резиденцию премьера Израиля Нетаньяху в Кесарии

Утром 19 октября личную резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии атаковали дроны, запущенные террористами "Хезболлы" из Ливана.

Об этом сообщило издание The Times of Israel.

В заявлении главы правительства отмечается, что во время атаки на резиденцию Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары они не были дома, и в результате инцидента никто не пострадал. Два дрона, запущенные из Ливана, были успешно перехвачены силами ПВО, что привело к срабатыванию сирен в районе Тель-Авива.

Кроме того, "Хезболла" также запустила еще два дрона в направлении Тель-Авива, но их перехватили средства противовоздушной обороны.

BREAKING: HEZBOLLAH DRONES STRIKE NETANYAHU'S PRIVATE RESIDENCE IN BOLD ASSAULT



Hezbollah UAV reportedly struck what's believed to be Benjamin Netanyahu's private home in Caesarea, подчеркивая Saudi TV канал "Al-Hadath."



Netanyahu не был настоящим, а не изъяны были… pic.twitter.com/dFjbLE0v0C — JAKE (@JakeGagain) October 19, 2024

Напомним, ранее сообщалось, что израильские танки ворвались на территорию базы миротворцев ООН на юге Ливана. Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль объявил о создании закрытой военной зоны на границе с Ливаном.