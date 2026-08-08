Дрон, который взорвался возле газопровода в Болгарии, украинский: в МИД отреагировали

Беспилотник

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Беспилотник, который 8 августа упал в Болгарии, в районе бывшего пункта пропуска Кардам близ Генерала Тошева, вероятнее всего, является дроном-приманкой «Майя». По предварительным данным, признаков умышленного инцидента нет.

Об этом сообщило Министерство обороны Болгарии после первоначального анализа обломков беспилотника. В ведомстве отметили, что беспилотники этого типа широко используют украинские военные, и подчеркнули, что нет оснований считать падение умышленным.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев находится в тесном контакте с болгарской стороной для выяснения обстоятельств инцидента.

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«Точно можем сказать, что Силы обороны Украины намеренно не направляли никаких средств в сторону Болгарии. Выясняем сейчас все обстоятельства произошедшего и все технические факты. Мы полностью открыты для взаимодействия с Болгарией для выяснения деталей», — сказал Тихий.

По словам спикера украинского внешнеполитического ведомства, первопричиной подобных инцидентов остается война России против Украины, которая продолжается уже пятый год и, по словам спикера, целенаправленно затягивается Москвой, создавая угрозу не только украинцам, но и другим странам региона.

«Именно поэтому скорейшее завершение войны критически важно для обеспечения безопасности региона и мы рассчитываем на совместную работу с партнерами по принуждению Москвы к миру», — добавил Тихий, поблагодарив Болгарию за понимание и сотрудничество.

Ранее мы сообщали о том, что в Болгарии неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство страны и взорвался недалеко от стратегического газопровода. Место взрыва расположено примерно в 200 метрах от румынской компрессорной станции и в одном километре от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе, который является важным элементом региональной газовой инфраструктуры.

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