Дрон РФ долетов в Румынию и влетел в многоэтажку: власть сделала заявление, НАТО отреагировало
Российская атака затронула еще одну страну НАТО — дрон разразился в жилом доме в Румынии.
Ночью против 29 мая, во время ударов РФ по Украине, дрон влетел в 10-этажный дом в городе Галац (Румыния). Власти города осудили эту атаку.
Об этом заявил мэр муниципалитета Галац Ионуц-Флорин Пукеану.
«В последние несколько часов мы пережили момент, который никто не мог бы представить в мирном европейском городе. Я решительно осуждаю любое нападение, которое ставит под угрозу мирных жителей и общины на границе войны, которая не является нашей, но последствия которой ощущаются все ближе», — подчеркнул он.
По словам Пукеана, дрон упал на многоквартирный дом и вызвал взрыв. Ранены два человека. Ситуацию в городе по прилету дрона он назвал контролируемой. Теперь район находится под охраной, а специалисты выясняют последствия инцидента.
В то же время МИД Румынии назвал инцидент с БПЛА «серьезной и безответственной эскалацией» со стороны России.
«Румыния будет принимать необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и его воздушного пространства», — говорится в заявлении.
Падение дрона в Румынии — реакция НАТО
Представитель НАТО Эллисон Гарт заявила, что генсек НАТО Марк Рютте и власти Румынии поддерживают контакт после российской атаки. По ее словам, Альянсм «осуждает безответственные действия России».
«НАТО продолжит усиливать нашу оборону против всех угроз, включая дронов», — заявила представитель Альянса.
Русский дрон в Румынии — что известно
Этой ночью дрон врезался в многоэтажку в румынском городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека. Из дома были эвакуированы 70 жителей. Министерство обороны страны заявило, что этот БПЛА не был российского происхождения.
Для перехвата беспилотника в 01:19 с авиабазы Фетешть подняли два истребителя F-16, которые также поддерживал вертолет. Пилоты получили разрешение на поражение воздушной цели. Впрочем, румынские военные не уничтожили русский дрон, потому что в армии в этом вопросе «очень строгие ограничения».