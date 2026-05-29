Дрон РФ долетов в Румынию и влетел в многоэтажку: власть сделала заявление, НАТО отреагировало

Румыния и НАТО. / © Associated Press

Ночью против 29 мая, во время ударов РФ по Украине, дрон влетел в 10-этажный дом в городе Галац (Румыния). Власти города осудили эту атаку.

Об этом заявил мэр муниципалитета Галац Ионуц-Флорин Пукеану.

«В последние несколько часов мы пережили момент, который никто не мог бы представить в мирном европейском городе. Я решительно осуждаю любое нападение, которое ставит под угрозу мирных жителей и общины на границе войны, которая не является нашей, но последствия которой ощущаются все ближе», — подчеркнул он.

По словам Пукеана, дрон упал на многоквартирный дом и вызвал взрыв. Ранены два человека. Ситуацию в городе по прилету дрона он назвал контролируемой. Теперь район находится под охраной, а специалисты выясняют последствия инцидента.

В то же время МИД Румынии назвал инцидент с БПЛА «серьезной и безответственной эскалацией» со стороны России.

«Румыния будет принимать необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и его воздушного пространства», — говорится в заявлении.

Падение дрона в Румынии — реакция НАТО

Представитель НАТО Эллисон Гарт заявила, что генсек НАТО Марк Рютте и власти Румынии поддерживают контакт после российской атаки. По ее словам, Альянсм «осуждает безответственные действия России».

«НАТО продолжит усиливать нашу оборону против всех угроз, включая дронов», — заявила представитель Альянса.

Русский дрон в Румынии — что известно

Этой ночью дрон врезался в многоэтажку в румынском городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека. Из дома были эвакуированы 70 жителей. Министерство обороны страны заявило, что этот БПЛА не был российского происхождения.

Для перехвата беспилотника в 01:19 с авиабазы Фетешть подняли два истребителя F-16, которые также поддерживал вертолет. Пилоты получили разрешение на поражение воздушной цели. Впрочем, румынские военные не уничтожили русский дрон, потому что в армии в этом вопросе «очень строгие ограничения».

