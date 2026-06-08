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Дрон РФ прорвался в воздушное пространство НАТО
Национальные вооруженные силы Латвии предупредили о возможной угрозе латвийского воздушного пространства.
Над Латвией истребители НАТО сбили БпЛА, влетевший в их воздушное пространство.
Об этом сообщают Национальные вооруженные силы.
Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства успешно сбили беспилотник в воздушном пространстве Латвии.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня враждебный дрон пересек границу в направлении населенных пунктов Михайловка-Лопатная. В поле были обнаружены его обломки и следы взрыва. Специалисты сейчас выясняют, откуда прилетел беспилотник и что произошло.
Напомним, Эстония, Латвия и Литва разрабатывают эвакуацию 400 000 человек на случай нападения России. Страны Балтии уже давно предупреждают своих партнеров по НАТО о потенциальной российской агрессии. Все из-за недавних кибератак, дезинформационных кампаний и нарушения их воздушного пространства российскими истребителями и беспилотниками. Хотя Россия отрицает какие-либо намерения нападения на НАТО, эти три страны, которые в прошлом были аннексированы Москвой, удвоили свои расходы на оборону после полномасштабного вторжения в Украину.