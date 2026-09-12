Полиция германии. / © Associated Press

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После попытки атаки на аэропорт Лейпциг/Галле расследование силовиков Германии ведет непосредственно в российскую военную разведку ГРУ. В секретных материалах следствия говорится о предполагаемом сотруднике ГРУ, который мог выполнять роль логиста операции.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, именно эти выводы послужили основанием для решения немецкого правительства возложить на Россию ответственность за попытку атаки беспилотниками.

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По информации источников в немецких силовых структурах, подозреваемыми являются гражданин России Олег Л. и белорус Андрей К. По данным следствия, Л. организовал подготовку и логистику операции. Немецкие спецслужбы считают его связанным с российской военной разведкой ГРУ.

По данным следствия, Олег Л. прибыл в Германию через Турцию, а затем вылетел из аэропорта Берлин-Бранденбург в направлении Сербии. Издание отмечает, что немецкие правоохранители еще во время его въезда знали о возможных связях россиянина с ГРУ, однако слежку за ним не установили. Ныне он может находиться в России.

Атака на украинские Ан-124

Напомним, в начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой беспилотник. Вблизи находились украинские грузовые самолеты Ан-124. Известно, что речь идет о квадрокоптере примерно размером с микроволновку, оснащенный четырьмя роторами. На борту дрона была взрывчатка Semtex.

Аэропорт является важным пунктом перевалки военной помощи для Украины. Следствие вышло на подозреваемых, в частности благодаря ДНК-следам, обнаруженным на конструкции антенны для управления дронами.

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Издание также сообщает, что взрывчатка, которую использовали для атаки в Лейпциге, могла попасть в Германию через Болгарию и Сербию. Следователи предполагают, что ее перевозили в полостях грузовиков, а затем хоронили в тайниках у земли.

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