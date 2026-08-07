Дрон со взрывчаткой возле украинского самолета в Германии: следы могут вести в Россию — ВВС

Самолет Ан-124. Иллюстративное изображение

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Немецкие следователи продолжают выяснять обстоятельства появления беспилотника со взрывчаткой на территории аэропорта Лейпциг/Галле, где он был обнаружен рядом с украинским грузовым самолетом авиакомпании «Авиалинии Антонова». Хотя прямых доказательств причастности России к этому инциденту пока нет, предыдущие операции российских агентурных сетей в странах Европы демонстрируют схожие методы и могут свидетельствовать о возможном российском следе.

Об этом сообщает BBC.

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Издание напоминает, что квадрокоптер с взрывчаткой заметили между несколькими самолетами «Антонова», из-за чего одну из взлетно-посадочных полос временно закрыли, а для его обезвреживания задействовали роботизированный саперный комплекс. Почти одновременно грузовой самолет DHL сообщил о столкновении с неизвестным объектом во время набора высоты, что заставило следователей проверить версию об использовании второго беспилотника.

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Расследование 2024 года показывает аналогичную схему

BBC отметило, что этот инцидент произошел менее чем через два года после раскрытия сети агентов, которых прокуратуры Польши и Литвы связывают с российской военной разведкой. По версии следствия, эта сеть занималась транспортировкой взрывных устройств, комплектующих для беспилотников и других средств для диверсий по территории Европы.

Одним из ключевых эпизодов стал пожар в июле 2024 года в логистическом центре DHL в аэропорту Лейпцига, когда посылка с зажигательным устройством загорелась незадолго до погрузки на самолет. Аналогичные инциденты тогда произошли также в Польше и Великобритании.

Как отмечает BBC, впоследствии литовские правоохранительные органы изъяли спрятанные взрывчатые вещества RDX (гексоген), которые, по их данным, планировалось использовать для новых диверсий.

Следствие также установило, что участники сети перевозили компоненты для дронов, крепления для взрывных устройств и детонаторы, замаскированные под бытовые предметы. Часть этих материалов, по версии прокуроров, попала в Европейский Союз из российского Калининграда.

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Логистика российских операций в Европе

В распоряжении BBC оказались материалы уголовного дела, в которых описывается деятельность подозреваемых. Один из них рассказал следователям, что по указаниям куратора перевозил между Литвой, Польшей и Германией банки с продуктами, внутри которых было спрятано взрывчатое вещество, а также комплектующие для беспилотников.

По его словам, отдельные детали дронов он находил в специально оборудованных тайниках, после чего оставлял их в определенных местах для других участников сети. Позже ему поручили доставить беспилотники и другие предметы в Германию. Какими должны были быть конечные цели этой операции, следствие пока не установило.

Почти два десятка фигурантов этого дела обвиняются в террористической деятельности, однако, как отмечает BBC, лица, которых считают организаторами операции и связывают с российскими спецслужбами, до сих пор находятся вне досягаемости европейского правосудия.

Эксперты обращают внимание на закономерности

Издание отмечает, что прямых доказательств связи между ликвидированным в Лейпциге дроном и расследуемой сетью пока нет. В то же время предыдущие диверсии показывают, что российские агентурные структуры уже использовали взрывчатку, комплектующие для беспилотников и сложные логистические схемы для проведения операций на территории Европы.

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По данным немецких источников, взрывчатое вещество, использованное в новом инциденте, могло быть Semtex, в состав которого входит гексоген (RDX), аналогичный тому, который ранее изъяли литовские правоохранительные органы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Профессор Кренфилдского университета Джеки Ахаван отметила, что даже относительно небольшой беспилотник с взрывчаткой мог повредить самолет, хотя масштаб разрушений зависел бы от конструкции боеприпаса и наличия поражающих элементов.

Эксперт по деятельности российских спецслужб Андрей Солдатов считает, что этот инцидент вписывается в более широкую тенденцию диверсий и саботажа в Европе — от поджогов объектов, связанных с поддержкой Украины, до полетов беспилотников над стратегической инфраструктурой. По его мнению, подобные акции, прежде всего, оказывают психологическое воздействие и призваны продемонстрировать способность создавать угрозу на территории стран, поддерживающих Киев.

НАТО и «Авиалинии Антонова» воздерживаются от выводов

Представитель НАТО сообщил BBC, что Альянс следит за развитием ситуации, однако подчеркнул, что расследование еще продолжается. В свою очередь в авиакомпании «Авиалинии Антонова» заявили, что не будут делать предположений о том, были ли украинские самолеты непосредственной целью возможной атаки.

В то же время некоторые западные эксперты уже рассматривают этот инцидент как еще один элемент гибридного давления на европейские государства.

По словам аналитика Центра новых евразийских стратегий Джона Лафа, если за этим событием стоит Россия, ее целью может быть запугивание европейских правительств и подрыв поддержки Украины путем демонстрации готовности проводить диверсионные операции далеко за пределами фронта.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на среду, 5 августа, на территории аэропорта Лейпциг/Галле был обнаружен дрон с прикрепленным взрывным устройством. Федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт тогда заявил о «новом качестве угрозы» и назвал инцидент возможным проявлением «гибридного сценария теракта». В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать лиц, причастных к этой возможной попытке диверсии.

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