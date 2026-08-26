Дрон со взрывчаткой вынесло прямо на пляж в Румынии: туристов срочно эвакуировали

В Румынии на пляже обнаружили неизвестный дрон со взрывчаткой / © digi24

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Утром на пляже в румынском курортном городке Олимп туристы заметили обломок неизвестного беспилотника, который вынесло на берег морем.

Об этом сообщает Digi24.

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Люди сообщили о находке властям. Первыми на место прибыли полицейские, которые оцепили территорию и ограничили доступ к пляжу.

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По данным Digi24, специалисты установили, что часть дрона содержала взрывчатку. Ее уничтожили контролируемым подрывом в специально выкопанной на пляже яме.

Другая часть беспилотника, не представлявшая угрозы, осталась на месте для дальнейшего исследования.

Происхождение дрона власти пока не уточняют. Расследование продолжается, пляж в Олимпе остается закрытым для туристов.

По словам журналистки Digi24 Юлии Станчиу, находку обнаружили ранним утром, когда на пляж уже начали приходить отдыхающие.

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Она также отметила, что на прошлой неделе у побережья произошел сильный шторм. После него волны вынесли на берег разные обломки, среди которых уже находили части беспилотников. Большинство из них, по предварительным данным, взрывчатки не содержали.

Румынские военные уничтожили морской беспилотник, который был замечен вблизи стратегического газового месторождения Neptun Deep в Черном море.

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