Дрон у украинского самолета в Германии: российские ДРГ активизировались в Европе— The Guardian

FPV-дрон

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В аэропорту Лейпцига в Германии обнаружили беспилотник со взрывчаткой недалеко от украинского транспортного самолета, вероятно связанный с российскими ДРГ.

Об этом пишет редактор по вопросам безопасности The Guardian Дэн Саббаг.

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По его словам, это первый известный случай, когда в Европе вдали от украинской границы был обнаружен беспилотник с боевой взрывчаткой.

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Как сообщают немецкие журналисты, к дрону была прикреплена бомба, снаряженная ПЭТН (пентритом) и примерно 800 граммами пластиковой взрывчатки Semtex. По предварительным данным, взрыв удалось избежать из-за неисправности детонатора.

Ссылаясь на эксперта по взрывчатым веществам Кренфилдского университета Тревора Лоуренса, издание отмечает, что такого заряда было бы достаточно, чтобы нанести серьезные повреждения самолету.

Эксперт пояснил, что корпуса самолетов изготавливаются из алюминиевых листов толщиной всего около трех миллиметров.

Пока неизвестно, где именно была изготовлена взрывчатка. Как отмечает автор материала, одним из возможных вариантов является Чехия, где в свое время было разработано взрывчатое вещество Semtex.

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«Но любой вид пластиковой взрывчатки доступен только военной или хорошо организованной террористической группировкой, а не безрассудным любителям», — отметил журналист.

Саббаг также напоминает, что аэропорт Лейпцига — важный логистический узел для украинских транспортных самолетов Ан-124, которые используют для перевозки крупногабаритных грузов. Он предполагает, что аэропорт также может быть перевалочным пунктом для поставок помощи Украине.

Автор обращает внимание и на другие случаи появления беспилотников над стратегическими объектами в Европе, к которым может быть причастна Россия.

В то же время, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Чарли Эдвардс подчеркнул, что подобных инцидентов ранее не фиксировали.

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По его словам, «вышедший из строя беспилотник с зарядом и детонатором — это совсем не то, что мы видели раньше».

Эксперт также предположил, что этот дрон «вполне мог быть предназначен для функционирования, а не для обнаружения».

Ранее сообщалось, что в Германии 5 августа вблизи украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили дрон со взрывчаткой.

Мы ранее информировали, что Россия расширяет диверсии в Европе, привлекая представителей криминальных сетей и посредников вместо кадровых шпионов.

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