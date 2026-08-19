Дрон упал прямо на полицейское управление и взорвался: Турцию всколыхнул загадочный инцидент

Взрыв в Турции / © Associated Press

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В Турции взорвался неизвестный беспилотник, упавший на автомобили на территории полицейского управления в округе Арсин.

Об этом сообщил мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.

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Он добавил, что соответствующие подразделения полиции приняли все необходимые меры безопасности.

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По его словам, турецкие стражи порядка начали расследование по факту падения беспилотника. К счастью, раненых или погибших нет.

«Наибольшим облегчением для нас является то, что в результате происшествия нет погибших или раненых», — подчеркнул мэр.

На утро 19 августа официальной реакции от высшего руководства власти нет.

Дроны залетают в соседние с Украиной страны — последние новости

Напомним, недавно во время атаки по Украине российский дрон залетел в Молдову. После очередного инцидента страна готовится сбивать беспилотники, которые могут нарушать ее воздушное пространство.

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Также русские дроны часто залетают в Румынию. Страна-член НАТО сбивает их. Во время последних инцидентов государство потратило ориентировочно 1,5 миллиона евро на их ликвидацию. Основная часть расходов пришлась на использование авиационных ракет.

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