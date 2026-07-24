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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
375
Время на прочтение
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Дрон вторгся в воздушное пространство Румынии: истребитель F-16 открыл огонь

В Румынии зафиксировано вторжение в воздушное пространство беспилотника. Пилот истребителя F-16 сбил дрон, а на месте падения работают соответствующие службы.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Румыния

Румыния / © Associated Press

Румынский истребитель F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны. Инцидент произошел утром 24 июля около 11:00.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

Пилот румынского истребителя F-16 сбил дрон после того, как тот вторгся в воздушное пространство страны.

«Эта территория была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска», — говорится в сообщении.

В настоящее время уполномоченные службы обследуют место падения дрона, чтобы выяснить все подробности инцидента.

Напомним, ранее военно-морские силы Болгарии уничтожили беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен в Черном море недалеко от города Ахтополь.

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Дата публикации
Количество просмотров
375
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