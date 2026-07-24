Дрон вторгся в воздушное пространство Румынии: истребитель F-16 открыл огонь

Румыния / © Associated Press

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Румынский истребитель F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны. Инцидент произошел утром 24 июля около 11:00.

Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.

Пилот румынского истребителя F-16 сбил дрон после того, как тот вторгся в воздушное пространство страны.

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«Эта территория была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска», — говорится в сообщении.

В настоящее время уполномоченные службы обследуют место падения дрона, чтобы выяснить все подробности инцидента.

Напомним, ранее военно-морские силы Болгарии уничтожили беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен в Черном море недалеко от города Ахтополь.

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