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Дрон вторгся в воздушное пространство Румынии: истребитель F-16 открыл огонь
В Румынии зафиксировано вторжение в воздушное пространство беспилотника. Пилот истребителя F-16 сбил дрон, а на месте падения работают соответствующие службы.
Румынский истребитель F-16 сбил дрон, нарушивший воздушное пространство страны. Инцидент произошел утром 24 июля около 11:00.
Об этом сообщил президент Румынии Никушор Дан.
Пилот румынского истребителя F-16 сбил дрон после того, как тот вторгся в воздушное пространство страны.
«Эта территория была безлюдной, поэтому пилот смог открыть огонь без какого-либо риска», — говорится в сообщении.
В настоящее время уполномоченные службы обследуют место падения дрона, чтобы выяснить все подробности инцидента.
Напомним, ранее военно-морские силы Болгарии уничтожили беспилотный летательный аппарат, который был обнаружен в Черном море недалеко от города Ахтополь.