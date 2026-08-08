Дрон залетел в Болгарию и взорвался возле стратегического газопровода вблизи Румынии

Премьер-министр Болгарии Румен Радев / © из соцсетей

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В Болгарии неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство страны и взорвался недалеко от стратегического газопровода.

Об этом сообщил премьер-министр Болгарии Румен Радев в Facebook.

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По словам болгарского премьера, инцидент произошел в 08:10 утра. Беспилотник вошел в воздушное пространство Болгарии со стороны Румынии и взорвался примерно в 100 метрах от болгарской границы, вблизи бывшего пограничного пункта у села Кардам.

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Пострадавших в результате взрыва нет. Также не зафиксированы повреждения зданий или инфраструктуры.

Место взрыва расположено примерно в 200 метрах от румынской компрессорной станции и в одном километре от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе, который является важным элементом региональной газовой инфраструктуры.

Район инцидента оцепили. На месте работают подразделения министерства внутренних дел и министерства обороны Болгарии, устанавливающие тип беспилотника и обстоятельства взрыва.

Радев отметил, что дрон не удалось обнаружить ни в воздушном пространстве Румынии, ни после его входа в Болгарию. По его словам, выявление и идентификация беспилотников остается серьезной проблемой.

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На фоне инцидента Болгария ужесточает меры безопасности в приграничном регионе. После того как румынские ВВС в последние недели сбили три беспилотника типа Shahed, болгарское минобороны усилило радиолокационное покрытие и возможности наблюдения, а также передислоцировало силы для противодействия воздушным целям, которые движутся низко.

После нового инцидента Болгария также планирует передислоцировать подразделения пограничной полиции из района границы с Турцией в границу с Румынией. Кроме того, по словам Радева, усилена охрана стратегических объектов.

Болгарский премьер подчеркнул, что инцидент в очередной раз продемонстрировал проблему с обеспечением страны современными радиолокационными средствами контроля. По его словам, министерство обороны пытается ускорить закупку современных цифровых трехкоординатных радаров для болгарской армии.

Напомним, 25 июля военно-воздушные силы Румынии второй раз за два дня сбили беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

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Ранее, 24 июля, президент Румынии Никушор Дан сообщил, что румынский истребитель F-16 уничтожил находившийся в воздушном пространстве государства дрон. По информации румынского Генштаба, по внешним признакам он напоминал российский беспилотник типа «Шахед» или «Герань-2».

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