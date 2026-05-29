Дрон залетел в страну НАТО: Румыния созывает экстренное заседание и готовит ответ России

Флаг Румынии / © Associated Press

Реклама

Президент Румынии Никушор Дан созвал экстренное заседание Высшего совета обороны страны после инцидента с беспилотником в городе Галац. В Бухаресте заявили, что вся ответственность за событие лежит в Российской Федерации.

По словам Дана, заседание состоится сегодня в 11.00. На нем обсудят последствия инцидента, который президент назвал самым серьезным на территории Румынии с начала российской агрессии против Украины.

"Твердо заявляю, что вся ответственность за этот инцидент лежит в Российской Федерации", - подчеркнул президент Румынии.

Реклама

Он отметил, что событие в Галаке стало прямым следствием войны России против Украины и безответственного использования Москвой вооружения у границ НАТО.

Румынские военные фиксировали дрон после его входа в воздушное пространство страны. За ним следили два истребителя F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT. В то же время, цель не сбили, поскольку не было условий для безопасного поражения без риска для гражданских на земле.

Румыния уже проинформировала союзников по НАТО и партнеров в ЕС, а также обратилась с просьбой разместить дополнительные антидроновые возможности на своей территории. Кроме того, Бухарест сообщит об инциденте Совбез ООН.

Президент Румынии поручил МИД подготовить меры по России, пропорциональные серьезности ситуации. Он также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Румынии остается неизменной.

Реклама

Попадание дрона в Румынии: что известно

Напомним, ночью против 29 мая, во время ударов РФ по Украине, дрон влетел в 10-этажный дом в городе Галац (Румыния). В результате инцидента пострадали два человека. Из дома были эвакуированы 70 жителей. Министерство обороны страны заявило, что этот БПЛА не был российского происхождения.

«В последние несколько часов мы пережили момент, который никто не мог бы представить в мирном европейском городе. Я решительно осуждаю любое нападение, которое ставит под угрозу мирных жителей и общины на границе войны, которая не является нашей, но последствия которой ощущаются все ближе», — подчеркнул он.

Для перехвата беспилотника в 01:19 с авиабазы Фетешть подняли два истребителя F-16, которые также поддерживал вертолет. Пилоты получили разрешение на поражение воздушной цели. Впрочем, румынские военные не уничтожили русский дрон, потому что в армии в этом вопросе «очень строгие ограничения».

Новости партнеров