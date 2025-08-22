- Дата публикации
Дроном сбили вертолет с полицейскими: много погибших
В Колумбии в результате атаки беспилотника разбился вертолет с полицейскими. Более 10 человек погибли.
В Колумбии полицейский вертолет Black Hawk потерпел крушение в результате атаки беспилотника. На борту находились 17 сотрудников правоохранительных органов. Известно о 12 погибших. Еще пятеро получили травмы.
Об этом сообщило агентство Anadolu.
В регионе продолжаются поисково-спасательные работы и операция по задержанию виновных.
Губернатор Антиоки Андрес Хулиан Рендон заявил, что ответственность за атаку несет 36-й фронт группировки Estado Mayor Central (EMC), связанной с бывшей FARC.
EMC была создана бывшими боевиками, отвергшими мирное соглашение 2016 года. Организация, как и другие повстанческие группировки, борется за контроль над потоками доходов от наркоторговли и незаконной добыче полезных ископаемых.
