Дроны атаковали аэродром в Рязанской области РФ — мониторинговые каналы

На аэродроме "Дягилево", что в Рязанской области РФ ночью раздались взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Также несколько взрывов прогремели над Рязанью. По предварительным данным, сработала система ПВО над городом.

Очевидцы рассказали, что три громких взрыва с периодичностью около 10-15 минут были слышны на окраине города около 2 часов ночи. Над городом были видны яркие вспышки.

Также об этих громких звуках сообщают жители села Мушковатово и Секиотово.

Напомним, что ранее был атакован арсенал 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

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