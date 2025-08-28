Хлопок в РФ / Иллюстративный фото / © скриншот с видео

Реклама

Неизвестные дроны атаковали Афипский и Новокуйбышевский НПЗ в Краснодарском крае и области Самарской РФ. На объектах бушуют пожары.

Об этом сообщают РосСМИ.

Дата публикации 09:35, 28.08.25 Количество просмотров 10 В РФ горят НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил атаку на российские НПЗ. Более того, за последнюю неделю нефтяная составляющая РФ «похудела» на 21%. Он уточнил:

Реклама

"Куйбышевский НПЗ" (Самарская обл., РФ) - 7 млн т нефти в год - 2,5% от общего объема) - выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ССО;

«Афипский НПЗ» (Краснодарский край, РФ) – 6,25 млн т нефти в год – 2,2% от общего объема) – выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ГУР МОУ.

«Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми», — отметил он.

Напомним, 26 августа Рязанскую область РФ накрыл мощный «хлопок». Да, произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва». Начался пожар. На место выехали соответствующие службы по ликвидации последствий удара. В частности, о наличии правоохранителей и ремонтных бригад сообщили жители села Божатково.

По данным ГУР МО, с 2018 года перепрофилирована под снабжение автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.

"В настоящее время транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители "Транснефти" подсчитывают ущерб от инцидента", - отметили в ведомстве.