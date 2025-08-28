- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 457
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны атаковали Афипский и Новокуйбышевский НПЗ: какие потери РФ
В результате атаки 28 августа производство топлива в России уменьшилось еще на 4,7%.
Неизвестные дроны атаковали Афипский и Новокуйбышевский НПЗ в Краснодарском крае и области Самарской РФ. На объектах бушуют пожары.
Об этом сообщают РосСМИ.
Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил атаку на российские НПЗ. Более того, за последнюю неделю нефтяная составляющая РФ «похудела» на 21%. Он уточнил:
"Куйбышевский НПЗ" (Самарская обл., РФ) - 7 млн т нефти в год - 2,5% от общего объема) - выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ССО;
«Афипский НПЗ» (Краснодарский край, РФ) – 6,25 млн т нефти в год – 2,2% от общего объема) – выполнение Жало Птиц СБС (14 полк СБС) совместно с ГУР МОУ.
«Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть — быстросгораемыми», — отметил он.
Напомним, 26 августа Рязанскую область РФ накрыл мощный «хлопок». Да, произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе «Рязань-Москва». Начался пожар. На место выехали соответствующие службы по ликвидации последствий удара. В частности, о наличии правоохранителей и ремонтных бригад сообщили жители села Божатково.
По данным ГУР МО, с 2018 года перепрофилирована под снабжение автомобильного бензина компанией «Транснефть», обеспечивающей потребности российской армии.
"В настоящее время транспортировка нефтепродуктов в Москву временно остановлена, а представители "Транснефти" подсчитывают ущерб от инцидента", - отметили в ведомстве.