Попадание в НПЗ в Махачкале

Мир
880
Попадание в НПЗ в Махачкале

Дроны атаковали Дагестан в России: ударили по НПЗ в Махачкале (видео)

Атака беспилотников на Махачкалу привела к поражению НПЗ и разрушениям в городе.

Ирина Лабьяк
Дополнено новыми материалами

Беспилотники 22 октября атаковали вражеский объект в Махачкале, что в Дагестане (Россия). Под атаку попал нефтеперерабатывающий завод «Дагестанские новые технологии» (Дагнотех).

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и местные власти.

В Дагестане дроны нанесли удары по НПЗ, а также повредили строящийся торговый центр, который готовился к открытию. Местные жители сняли атаку на видео и выложили в соцсети: на кадрах слышны выстрелы, взрывы и видны моменты попадания дронов.

Глава региона Сергей Меликов подтвердил атаку и сообщил, что данных о пострадавших пока нет, продолжается уточнение информации о разрушениях.

В то же время в нескольких регионах России действовали ограничения на авиасообщение. Так, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропортах Махачкалы, Владикавказа и Грозного.

Напомним, в России после второй за месяц атаки дронов остановил первичную переработку нефти Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти». Была выведена из строя установка CDU-11. Возобновление работы ожидается не ранее начала ноября.

880
