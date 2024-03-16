Дроны атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области: там начались пожары

Самаровскую область атаковали беспилотники. Под удар попали нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщают Телеграммы-каналы.

Известно, что атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар.

"Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают оперативные службы", – пишут Телеграмм-каналы.

Еще одно предприятие, подвергшееся атаке дронов – это Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, но его уже потушили.

Напомним:

В Калужской области беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу.

Служба безопасности Украины в ночь на 13 марта атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы в Рязани, Кстово и Киришах. НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России

12 марта БПЛА атаковали нефтебазы в городе Орел и Нижегородской области РФ. В частности, в городе Кстово дрон попал по заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез"