Дроны атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае РФ: видео пожара

После атаки дронов на электроподстанцию в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Власти утверждают о падении «обломков».

Пожар в Краснодарском крае России после атаки на электроподстанцию

Пожар в Краснодарском крае России после атаки на электроподстанцию / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В российском городе Кропоткин Краснодарского края в ночь на 1 сентября беспилотники атаковали электроподстанцию, которая питает железную дорогу. Часть жителей осталась без света.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

После ударов дронами на электроподстанцию на Кубани там возник пожар. Российские паблики пишут, что в результате атаки часть местных жителей осталась без электроэнергии. Местные власти утверждают о падении «обломков».

В целом из-за дроновой угрозы в ряде российских аэропортов вводился план «Ковер». Речь идет об аэропортах Волгограда, Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода.

В Министерстве обороны России утверждают, что за ночь было якобы сбито 50 беспилотников. Два из них — над территорией Краснодарского края.

Напомним, в ночь на 31 августа в городе Миллерово Ростовской области РФ прогремела серия взрывов. Россияне заявляли, что ПВО сбивает дроны.

Той же ночью взрывы гремели и в российском Волгограде. Местные жители сообщали об атаке дронов.

