Дроны атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае РФ: видео пожара
После атаки дронов на электроподстанцию в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Власти утверждают о падении «обломков».
В российском городе Кропоткин Краснодарского края в ночь на 1 сентября беспилотники атаковали электроподстанцию, которая питает железную дорогу. Часть жителей осталась без света.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
После ударов дронами на электроподстанцию на Кубани там возник пожар. Российские паблики пишут, что в результате атаки часть местных жителей осталась без электроэнергии. Местные власти утверждают о падении «обломков».
В целом из-за дроновой угрозы в ряде российских аэропортов вводился план «Ковер». Речь идет об аэропортах Волгограда, Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода.
В Министерстве обороны России утверждают, что за ночь было якобы сбито 50 беспилотников. Два из них — над территорией Краснодарского края.
Напомним, в ночь на 31 августа в городе Миллерово Ростовской области РФ прогремела серия взрывов. Россияне заявляли, что ПВО сбивает дроны.
Той же ночью взрывы гремели и в российском Волгограде. Местные жители сообщали об атаке дронов.