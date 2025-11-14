Дроны атаковали Краснодарский край: пожар на нефтяном терминале в Новороссийске (фото, видео)

Последствия атаки БпЛА на Новороссийск

Краснодарский край России оказался под массированной атакой дронов. Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

По данным местных ресурсов, взрывы раздавались в Геленджике, Апане, Туапсе и Новороссийске, а в регионе объявляли воздушную тревогу.

Из-за атаки временно приостанавливали работу аэропорты Краснодара и Геленджика.

Наибольшие последствия зафиксированы в районе Новороссийска. Сообщается о масштабном пожаре на нефтебазе в комплексе «Шесхарис» — одном из ключевых экспортных терминалов вблизи порта.

Терминал «Шесхарис» является конечной точкой трубопроводов компании «Транснефть» и имеет стратегическое значение для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области РФ.

Мы ранее информировали, что порт в российском городе Туапсе на Черном море приостановил экспорт нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников.