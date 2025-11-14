ТСН в социальных сетях

Мир
38
Дроны атаковали Краснодарский край: пожар на нефтяном терминале в Новороссийске (фото, видео)

На экспортном нефтяном терминале «Шесхарис» под Новороссийском возник масштабный пожар.

Игорь Бережанский
Последствия атаки БпЛА на Новороссийск

Последствия атаки БпЛА на Новороссийск

Краснодарский край России оказался под массированной атакой дронов. Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

По данным местных ресурсов, взрывы раздавались в Геленджике, Апане, Туапсе и Новороссийске, а в регионе объявляли воздушную тревогу.

Из-за атаки временно приостанавливали работу аэропорты Краснодара и Геленджика.

Наибольшие последствия зафиксированы в районе Новороссийска. Сообщается о масштабном пожаре на нефтебазе в комплексе «Шесхарис» — одном из ключевых экспортных терминалов вблизи порта.

Терминал «Шесхарис» является конечной точкой трубопроводов компании «Транснефть» и имеет стратегическое значение для экспорта российской нефти и нефтепродуктов через Черное море.

Ранее сообщалось, что беспилотники атаковали НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области РФ.

Мы ранее информировали, что порт в российском городе Туапсе на Черном море приостановил экспорт нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников.

38
