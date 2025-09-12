- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 168
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны атаковали крупнейший нефтяной порт России: что известно о последствиях
В результате атаки дронов на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти была приостановлена.
Ударные дроны Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт «Приморск», расположенный в Финском заливе Балтийского моря. Государство-агрессор вынуждено прекратить экспорт нефти через этот терминал.
Об этом сообщают источники в СБУ.
Через порт «Приморск» в Ленинградской области РФ ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти. Это приносит государству-агрессору примерно 15 млрд долларов прибыли.
В результате атаки дронов на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти была приостановлена, сообщили источники в спецслужбе.
Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта нефти могут составлять до $41 млн.
Утром 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что нефтеналивной порт Приморск в Финском заливе атаковали дроны и возник пожар на одном из судов. Позже он уточнил, что огонь потушили, в том числе на нефтеналивной станции.
По информации источников в СБУ, в этот же день было поражено несколько российских нефтеперекачивающих станций — НПС-3, НПС «Андреаполь» и НПС-7, которые являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.
Напомним, ранее в российских пабликах сообщили об одной из самых массовых атак беспилотников на Ленинградскую область с начала полномасштабной войны против Украины.