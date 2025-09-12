Дроны атаковали крупнейший нефтяной порт России: что известно о последствиях

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Ударные дроны Службы безопасности Украины поразили крупнейший российский нефтеналивной порт «Приморск», расположенный в Финском заливе Балтийского моря. Государство-агрессор вынуждено прекратить экспорт нефти через этот терминал.

Об этом сообщают источники в СБУ.

Через порт «Приморск» в Ленинградской области РФ ежегодно проходит около 60 млн тонн нефти. Это приносит государству-агрессору примерно 15 млрд долларов прибыли.

В результате атаки дронов на одном из судов в порту и на насосной станции вспыхнули пожары, отгрузка нефти была приостановлена, сообщили источники в спецслужбе.

Ориентировочные ежедневные потери бюджета РФ от прекращения экспорта нефти могут составлять до $41 млн.

Утром 12 сентября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил, что нефтеналивной порт Приморск в Финском заливе атаковали дроны и возник пожар на одном из судов. Позже он уточнил, что огонь потушили, в том числе на нефтеналивной станции.

По информации источников в СБУ, в этот же день было поражено несколько российских нефтеперекачивающих станций — НПС-3, НПС «Андреаполь» и НПС-7, которые являются ключевыми элементами магистральной трубопроводной системы, обеспечивающей поставки сырой нефти в порт-терминал Усть-Луга.

Напомним, ранее в российских пабликах сообщили об одной из самых массовых атак беспилотников на Ленинградскую область с начала полномасштабной войны против Украины.