Дроны атаковали Москву: что известно
В Москве сообщили об уничтожении двух беспилотников, якобы направлявшихся в сторону российской столицы.
В ночь на 2 мая силы противовоздушной обороны России якобы уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы .
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или значительных разрушениях пока не поступало.
В российском Минобороны также заявили о якобы сбитии беспилотников, которые, по их данным, двигались в сторону столицы.
Детали инцидента уточняются.
Напомним, ранее Министерство обороны России объявило, что колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 мая на Красной площади - впервые с 2007 года.
После этого в Кремле заявили, что парад состоится «в сокращенном формате» из-за «террористической угрозы» со стороны Украины, а также потому, что дата этого года не является «круглой» годовщиной.