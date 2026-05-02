Дроны атаковали Москву: что известно

Кремль

В ночь на 2 мая силы противовоздушной обороны России якобы уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы .

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или значительных разрушениях пока не поступало.

В российском Минобороны также заявили о якобы сбитии беспилотников, которые, по их данным, двигались в сторону столицы.

Детали инцидента уточняются.

Напомним, ранее Министерство обороны России объявило, что колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 мая на Красной площади - впервые с 2007 года.

После этого в Кремле заявили, что парад состоится «в сокращенном формате» из-за «террористической угрозы» со стороны Украины, а также потому, что дата этого года не является «круглой» годовщиной.

