ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
5792
Время на прочтение
1 мин

Дроны атаковали Москву: что известно о результате

В Москве вечером 22 сентября раздавались взрывы: россияне заявили о дроновой атаке.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье / © Baza

Вечером 22 сентября неизвестные дроны атаковали Москву и Подмосковье.

Об этом передают российские Telegram-каналы.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», жители Одинцовского района Подмосковья, а также столичных районов Коньково, Кузьминки, Чертаново и центра сообщили о звуках взрывов. Также о взрывах сообщали в районах: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.

Телеграм-канал «База» сообщает, что в московских аэропортах введен план «Ковер». По данным канала, в Шереметьево задерживается 9 рейсов, во Внуково — 6, в Домодедово — 3.

Мэр Москвы Собянин сообщает о сбитии 9 БпЛА. Конечно, он бодро отчитался, что якобы «разрушений и пострадавших нет». В Росавиации заверили, что аэропорты отправляют и принимают рейсы.

Украинская сторона пока эту информацию не комментировала.

Ранее сообщалось, что дроны СБУ поразили самый крупный нефтяной порт России Приморск.

Дата публикации
Количество просмотров
5792
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie