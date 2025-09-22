Дроны атаковали Москву: что известно о результате

Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье / © Baza

Вечером 22 сентября неизвестные дроны атаковали Москву и Подмосковье.

Об этом передают российские Telegram-каналы.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», жители Одинцовского района Подмосковья, а также столичных районов Коньково, Кузьминки, Чертаново и центра сообщили о звуках взрывов. Также о взрывах сообщали в районах: Павелецкая, Солнцево, Царицыно, Очаково, Южное Бутово, Кунцево, Новые Черемушки, Хорошевская.

Телеграм-канал «База» сообщает, что в московских аэропортах введен план «Ковер». По данным канала, в Шереметьево задерживается 9 рейсов, во Внуково — 6, в Домодедово — 3.

Мэр Москвы Собянин сообщает о сбитии 9 БпЛА. Конечно, он бодро отчитался, что якобы «разрушений и пострадавших нет». В Росавиации заверили, что аэропорты отправляют и принимают рейсы.

Украинская сторона пока эту информацию не комментировала.

Ранее сообщалось, что дроны СБУ поразили самый крупный нефтяной порт России Приморск.