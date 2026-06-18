Дроны атаковали Москву: в трех главных аэропортах РФ остановили или ограничили полеты

Москва / © Associated Press

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В ночь на 18 июня Москву и ряд российских регионов атаковали беспилотники. На фоне воздушной угрозы федеральное агентство воздушного транспорта РФ ( Росавиация ) сообщило о существенных перебоях в работе гражданской авиации.

В частности, аэропорт Домодедово временно перестал принимать и отправлять рейсы. В двух других ключевых аэропортах российской столицы – Внуково и Шереметьево – были введены временные ограничения на полеты.

Также сообщается, что аэропорты Казани и Бугульмы временно не принимают самолеты.

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Между тем столичные власти Москвы заявили, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 15 летевших в направлении российской столицы беспилотников .

Российская сторона традиционно не сообщает о возможных последствиях падения обломков или поражения объектов. В то же время, в последнее время атаки дронов все чаще влияют не только на работу ПВО, но и на транспортную инфраструктуру в глубине территории РФ.

Взрывы в Москве 17 июня

Напомним, в России заявили о ночной атаке дронов, которые кошмарили жителей Москвы . Российские власти заявили о работе ПВО: сбили десять дронов, летевших в направлении столицы РФ. Тогда мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушная оборона сбила десять беспилотных летательных аппаратов. По его словам, на местах падения обломков уже работают экстренные службы.

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