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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дроны атаковали Москву: вблизи аэропорта «Шереметьево» вспыхнул сильный пожар (фото)

Возле московского аэропорта «Шереметьево» вспыхнул масштабный пожар, вероятно горит нефтебаза.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дым над аэропортом Шереметьево.

Дым над аэропортом Шереметьево.

В субботу, 31 октября, вблизи аэропорта «Шереметьево» в Москве вспыхнул пожар. В небо взвивается густой столб дыма. Власти столицы заявляют о якобы сбитии беспилотников.

Что известно об атаке и пожаре возле аэродрома — читайте на ТСН.ua.

Telegram-канал Exilenova сообщил, что, вероятно, сбитый беспилотник упал примерно в двух километрах от аэропорта. По предварительным данным, возгорание могло произойти неподалеку от нефтебазы «Роснефти», расположенной вблизи аэродрома.

В то же время аналитики OSINT-проекта ASTRA установили, что очаг пожара расположен в лесу к северу от «Шереметьево», рядом с составом горюче-смазочных материалов «ТЗК Шереметьево».

Пожар вблизи «Шереметьево».

Пожар вблизи «Шереметьево».

Пожар вблизи «Шереметьево». / © ASTRA

Пожар вблизи «Шереметьево». / © ASTRA

Местные жители и пассажиры аэропорта сообщали о поднимающемся неподалеку дыме. Впрочем, в пресс-службе аэропорта «Настоящему времени» заявили, мол, фотографии в Сети, которые «сопровождают публикации, относятся к событиям прошлых периодов и не отражают текущую ситуацию в аэропорту».

Атака БпЛа на Москву — что известно

Мэр Москвы Сергей Собянин заявляет о сбитии более десяти беспилотников, якобы улетавших в направлении столицы. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Росавиация» временно останавливала работу «Шереметьево»: были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Пожар в районе «Шереметьево».

Дым поднимается в районе московского аэропорта «Шереметьево».

Дым поднимается в районе московского аэропорта «Шереметьево».

Дым поднимается в районе московского аэропорта «Шереметьево».

Дым поднимается в районе московского аэропорта «Шереметьево».

Дым поднимается в районе московского аэропорта «Шереметьево».

Дым поднимается в районе московского аэропорта «Шереметьево».

Напомним, ночью против 28 октября Москва и регион подверглись массированной атаке беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин отчитался, что в направлении города якобы летели 613 дронов, но их перехватили. Мечты московские аэропорты «Домодедово», «Внеково» и «Жуковский» были парализованы.

Ночью 30 октября Москва снова оказалась без авиасообщения. Временные ограничения действовали во всех трех аэропортах, а по данным сервиса Flightradar24, в небе над столицей РФ не было пассажирских самолетов.

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