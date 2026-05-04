Дроны атаковали Москву за несколько дней до парада: взрыв в столице РФ

В ночь на 4 мая в Москве раздался взрыв, который российские источники связывают с атакой беспилотника — это произошло менее чем за неделю до запланированного военного парада в столице РФ.

По сообщениям российских Telegram-каналов, в частности, Baza, Astra и Mash, взрыв слышали в районе улицы Мосфильмовской. В сети также распространили фото поврежденного жилого дома, который якобы потерпел поражение в результате атаки БпЛА.

Очевидцы сообщали о громком звуке взрыва, после чего на место прибыли экстренные службы. Официальной информации долгое время не было.

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил инцидент. По его словам, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы.

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы", - отметил он.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

От Кремля до поврежденного дроном дома в Москве – около 6 км, свидетельствует анализ ASTRA.

Напомним, ранее Министерство обороны России объявило, что колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 мая на Красной площади - впервые с 2007 года.

После этого в Кремле заявили, что парад состоится «в сокращенном формате» из-за «террористической угрозы» со стороны Украины, а также потому, что дата этого года не является «круглой» годовщиной.

