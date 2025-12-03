- Дата публикации
Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области РФ (фото, видео)
Российские власти говорят о возгорании на нефтебазе в Тамбовской области, тогда как украинская сторона заявляет об уничтожении объекта.
Неизвестные дроны в ночь на 3 декабря атаковали нефтебазу в Дмитровке Тамбовской области России. Очевидцы сняли на видео пожар, который возник из-за атаки.
Об этом сообщили телеграм-каналы и подтвердили в российских властях.
Под дроновую атаку попала Никифоровская нефтебаза АО «Тамбовнефтепродукт» в Тамбовской области. Глава региона Евгений Первищов заявил, что на нефтебазе произошло возгорание после падения обломков БпЛА.
«На место оперативно прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов. Привлечены все необходимые силы и средства», — написал Первищов в Сети.
«В Тамбовской области была уничтожена нефтебаза россиян», — сообщил в то же время руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
К слову, по данным Bloomberg, в прошлом месяце Украина осуществила рекордные 14 атак беспилотниками на стратегическую нефтяную инфраструктуру России, что является историческим максимумом. Эта волна включала по меньшей мере четыре атаки на нефтеналивные комплексы в Черном море и взрывы на танкерах, которые перевозили российскую нефть.