Дроны атаковали Нижний Новгород и Дзержинск в России: видео взрывов
Нижний Новгород и Дзержинск стали мишенями для атаки дронами. Местные жители сняли на видео взрывы, вспышки в небе и грохот моторов над городами.
В России в ночь на 7 октября дроны атаковали города Нижний Новгород и Дзержинск. В аэропорту действовали ограничения на полеты. Местные жители сняли полеты БпЛА и взрывы на видео.
Об этом сообщили российские телеграм-каналы.
Жители Дзержинска ночью слышали не менее 15 взрывов над городом. По данным пабликов, российская ПВО сработала по дронам ВСУ. В небе были видны вспышки от взрывов и слышен грохот моторов. О громких звуках также сообщали жители Нижнего Новгорода.
В аэропорту вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
В то же время российское Министерство обороны утверждает, что ночью в небе над Нижегородской областью было якобы сбито 30 беспилотников.
Напомним, вечером 6 октября дроны атаковали НПЗ в Тюменской области России. Этот удар стал новым рекордом дальности для украинских беспилотников, поскольку цель расположена почти в 2000 км от линии фронта.