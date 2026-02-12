Дроны атаковали НПЗ "Лукойла" в 2000 км от границы: местные в истерике, самолеты РФ "застряли" в небе

Удар по НПЗ РФ

Реклама

Сегодня, 12 февраля, дроны атакованы НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Он расположен в городе Ухта, Республика Коми.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Примечательно, что расстояние от границы Украины составляет более 2000 км.

Реклама

Дата публикации 10:12, 12.02.26 Количество просмотров 18 Дроны атаковали ряд объектов ВПК России

У россиян - истерика

Российские телеграмм-каналы публикуют скриншоты сообщений в Сети. Очевидно, у россиян настоящая паника из-за атаки БпЛА. люди пытаются успокоить. Традиционно, россияне зачищают фото последствий.

Последствия атаки БпЛА в Ухте

Последствия атаки БпЛА в Ухте

Последствия атаки БпЛА в Ухте

В частности, самолет, следовавший из Санкт-Петербурга, вынужден кружить над Удорским районом Республики Коми в ожидании разрешения на посадку в аэропорту Ухты. Пока он закрыт на прием и вылет рейсов. Удивительно красноречивая работа «добрых» дронов.

Последствия атаки БпЛА в Ухте

Заметим, что подтверждения удара от Генштаба ВСУ нет. Ожидаем на детали.

Журналист Виталий Портников подчеркивал: системные удары по военно-экономическому потенциалу России могут оказать существенное влияние на достижение мира. В этом контексте важно избавление РФ доходов от энергетики, разрушение производственных цепей и истощение ресурсов, финансирующих войну.

Реклама

Как мы писали ранее, вчера, 11 февраля, дроны атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде.

Отметим, что объект является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием региона и входит в компанию «Лукойл». Годовая переработка нефти составляет более 15 миллионов тонн. Специализация – производство бензина, дизельного и авиационного горючего, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Напомним, в Генштабе ВСУ подтвердили удар по НПЗ «Волгоградский» .

Известно, что объект обеспечивал потребности оккупационной армии. После атаки на территории вспыхнул пожар. В настоящее время масштабы ущерба для РФ уточняются.