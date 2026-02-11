Дроны атаковали НПЗ "Лукойла" в Волгограде: что известно

Атака на НПЗ

В ночь на 11 февраля жители Волгограда сообщили о многочисленных взрывах в разных районах города. Впоследствии губернатор области подтвердил атаку беспилотников и заявил о возгорании на территории завода на юге Волгограда.

Об этом сообщает ASTRA .

Атака на НПЗ «Лукойлу»

Атака на НПЗ «ЛУКОЙЛа»: что известно

Власти утверждают, что ПВО РФ якобы отражали массированную атаку дронов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры региона. Также сообщается о повреждении квартиры в многоэтажке в Волжском и падении беспилотника на территории детского сада. Пострадавших нет.

В то же время OSINT-проект ASTRA, проанализировав фото и видео очевидцев, пришел к выводу, что в результате атаки было поражено само предприятие «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в Красноармейском районе города. В частности, одно из фото пожара, по данным аналитиков, сделано с улицы Загорской — примерно в 31 километре от места возгорания. На снимках зафиксирован огонь на территории НПЗ на ул. 40 лет ВЛКСМ, 55.

Атака на НПЗ «Лукойла»

Отметим, что ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка» является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием региона и одним из ключевых активов компании «ЛУКОЙЛ». Завод ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного и авиационного горючего, мазута, битума и других нефтепродуктов.

Как отмечает ASTRA, это, по меньшей мере, девятая атака на этот НПЗ с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Ранее объект подвергался ударам в феврале 2024 года, а также несколько раз в течение 2025 года — в частности в январе, феврале, марте, августе и ноябре.

Официального подтверждения масштабов повреждений предприятия пока нет. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее мы сообщали, что 26 января в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край РФ) дроны атаковали НПЗ и предприятие. Возникли пожары.

По официальным данным, обломки БпЛА упали на территории двух объектов, один человек получил легкие травмы и был госпитализирован. Российские СМИ отмечают, что вероятной целью был НПЗ, где, по словам очевидцев, загорелась одна из емкостей.

Минобороны РФ заявило о якобы сбитии 40 беспилотников, из которых 34 — над Краснодарским краем.