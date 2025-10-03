Дроны атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в России: объявлена эвакуация (видео)

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

Россияне заявили 3 октября об атаке якобы украинских дронов на нефтеперерабатывающий завод «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области РФ. Последствия пока неизвестны, однако на заводе проводится эвакуация.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы.

Россияне пожаловались на дроновую атаку на «Орскнефтеоргсинтез». Атаку подтвердил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«НПЗ в российском Орске под атакой», — написал он в Сети.

По данным пабликов, на заводе продолжается эвакуация, последствия уточняются.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о «попытке атаки одного из промышленных объектов».

«Пострадавших среди населения нет. Технологические процессы для предприятия не нарушены. На месте работают экстренные службы», — написал глава региона в Сети.

Заметим, этот завод выпускает бензин, дизель, керосин, мазут, битум и масла. Проектная мощность по переработке нефти составляет около 6,6 млн т в год.

Предприятие расположено в 1400 км от границы с Украиной. Фактически это первый удар по российскому объекту, расположенному за Уральскими горами.

Жители Орска сняли на видео полеты дронов, звуки взрывов, дым и свою реакцию на удары по НПЗ.

К слову, Орский НПЗ в последние годы прошел масштабную модернизацию. Так, в 2018 году был введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга для повышения глубины переработки и качества топлива, а в течение 2020-2021 годов реализовано строительство комплекса замедленного коксования. Общая программа модернизации предприятия оценивается в более чем 70 млрд руб.

Напомним, с начала августа украинские дроны поразили более 20 крупных НПЗ в России, вызвав глубочайший топливный кризис в истории страны. На конец сентября в результате атак в простое оказались 38% мощностей первичной переработки нефти в РФ. Производство бензина и дизеля в стране снизилось на 18% в сентябре.

Заметим, по данным американских СМИ, США рассматривают возможность передачи Украине разведданных для более эффективных дальнобойных ударов по целям глубоко в тылу России. Речь идет, в частности, и об атаках на НПЗ.