Дроны атаковали НПЗ в российском Саратове (видео)

Пожар на НПЗ в Саратове

В ночь на 11 ноября над российскими городами Саратов и Энгельс раздалась серия мощных взрывов. Местные паблики сообщили также о пожаре на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

По данным пабликов, в Саратове и Энгельсе ночью работала противовоздушная оборона из-за угрозы атаки беспилотников.

Местные жители рассказывают, что после часа ночи в небе было слышно около пяти-семи громких взрывов.

«Были видны вспышки на юго-западе Саратова, а также слышны звуки мотора в небе», — отмечают очевидцы.

Также сообщается, что в городах раздавалась сирена, а диктор через громкоговорители призвал граждан отойти от окон и скрыться в безопасном месте.

По состоянию на утро официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предупреждал о возможной атаке дронов, а Росавиация временно ввела ограничения в работе аэропорта Саратова.

Ранее сообщалось, что порт в российском городе Туапсе на Черном море остановил экспорт нефтепродуктов после атаки украинских беспилотников.

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины поразили завод «Лукойл» и «Стерлитамакский нефтехимический завод», а также состав ГСМ в Херсонской области.