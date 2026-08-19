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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Дроны атаковали НПЗ в российской Уфе: на предприятии вспыхнул пожар

Беспилотники ударили по НПЗ в российской Уфе.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Атака на Россию

Атака на Россию / © ТСН.ua

В российской Уфе утром 19 августа раздались взрывы на фоне атаки беспилотников . Один из дронов поразил нефтеперерабатывающий завод, после чего на предприятии возник пожар.

Об атаке пишут росСМИ.

По словам главы Башкортостана Радия Хабирова, всего в направлении Уфы якобы запустили шесть беспилотников. Четыре из них, как утверждают российские власти, удалось сбить. Еще один БПЛА упал в промышленной зоне.

Хабиров заявил, что в результате атаки была повреждена установка на одном из нефтеперерабатывающих предприятий. По его словам, она находилась на ремонте, а после удара там возникло небольшое возгорание. Пожар пытаются потушить.

Остальные детали атаки и окончательные последствия устанавливаются.

Напомним, в России после атаки дронов остановился крупнейший завод из сжиженного газа - "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области. Предприятие было повреждено во время атаки беспилотников 10 августа и остановлено на неопределенный срок. Специалисты оценивают масштабы повреждений. Как известно, объект производит около 6 млн. тонн сжиженного газа в год — примерно 40% всего российского производства. Около половины продукции предприятие использует в качестве сырья для нефтехимического производства.

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