Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области России – вспыхнул пожар (видео)

В России в ночь на 12 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области – на объекте вспыхнул пожар.

Об этом сообщили российские паблики.

"Бавовна" произошла в Красноармейском районе. По словам губернатора области Андрея Бочарова, после удара на территории Волгоградского НПЗ начался пожар, пострадавших, по его данным, вроде бы нет.

По информации канала Shot, несколько громких взрывов в районе предприятия прогремели примерно в 2:30 ночи, а до этого был слышен характерный звук беспилотника.

Напомним, в России ночью в нескольких регионах раздались сигналы воздушной тревоги.

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