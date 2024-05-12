Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области России – вспыхнул пожар (видео)

В России на территории Волгоградского НПЗ случился пожар.
В России в ночь на 12 мая беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области – на объекте вспыхнул пожар.
Об этом сообщили российские паблики.
"Бавовна" произошла в Красноармейском районе. По словам губернатора области Андрея Бочарова, после удара на территории Волгоградского НПЗ начался пожар, пострадавших, по его данным, вроде бы нет.
По информации канала Shot, несколько громких взрывов в районе предприятия прогремели примерно в 2:30 ночи, а до этого был слышен характерный звук беспилотника.
Напомним, в России ночью в нескольких регионах раздались сигналы воздушной тревоги.
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