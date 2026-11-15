Дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов России: в Татарстане вспыхнул масштабный пожар

Пожар на заводе в Татарстане

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В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали город Нижнекамск в Татарстане. После удара на территории одного из местных предприятий возник пожар.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Местные жители рассказывают о попадании в один из промышленных объектов города. Вероятной целью называют «Нижнекамскнефтехим». На обнародованных видеозаписях виден масштабный пожар. По словам очевидцев, атака не завершилась после первого удара — взрывы и угроза новых попаданий продолжались.

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Российские власти пока не обнародовали официальную информацию о последствиях атаки, в частности, о возможных разрушениях и пострадавших.

«Нижнекамскнефтехим» относится к холдингу «Сибур» и является одним из крупнейших нефтехимических производств России и мира. Предприятие специализируется на выпуске синтетических каучуков и пластмасс.

В 2025 году завод произвел около 3 млн. тонн нефтехимической продукции. Кроме того, его новый комплекс ЭП-600 обладает мощностью производства до 600 тысяч тонн этилена ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Волгограде после «прилетов» горит НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка», ранее уже неоднократно атаковавшие дроны и ракеты.

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Мы ранее информировали, что ССО нанесли новый удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России, который ежегодно перерабатывает более 21 миллиона тонн нефти.

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