Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РФ, ХАМАС частично согласился на мирный план Трампа: главные новости ночи 4 октября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Боевики ХАМАС

Боевики ХАМАС / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 октября 2025 года:

ХАМАС согласился на мирный план Трампа и освободит всех заложников Читать далее –>

Враг атаковал Чернигов: в городе возникли пожары (видео) Читать дальше –>

Россия ночью атаковала Украину беспилотниками Читать далее –>

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России Читать далее –>

Дроны снова парализовали работу аэропорта Мюнхена Читать далее –>

