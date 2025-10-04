- Дата публикации
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России
В Ленинградской области России беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу.
В ночь на 4 октября беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ленинградской области РФ.
Как сообщают российские экстренные службы, несколько беспилотников улетали в сторону стратегических объектов региона.
Около двух часов ночи жители Кировского и Всеволожского районов слышали громкие взрывы и видели в небе яркие вспышки.
Губернатор области заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили несколько целей.
Местные источники сообщают о факте удара по территории нефтебазы и пожара.
В соцсетях очевидцы пишут, что дроны попали непосредственно в установки по переработке нефти.
Киришский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ) в Ленинградской области РФ — один из крупнейших в стране, входит в «Сургутнефтегаз», имеет мощность более 20 млн тонн нефти в год и является стратегическим объектом для производства горючего и авиационного керосина.
Ранее сообщалось, что Украина увеличила количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в последние месяцы, что повлекло за собой дефицит горючего и рост цен в некоторых регионах РФ.
Мы ранее информировали, что украинские дроны вывели из строя рекордные 38% мощностей первичной переработки нефти в России.