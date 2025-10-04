ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Мир
262
1 мин

Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России

В Ленинградской области России беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу.

Игорь Бережанский
Последствия атаки дронов на Киришский НПЗ

Последствия атаки дронов на Киришский НПЗ

В ночь на 4 октября беспилотники атаковали Киришский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ленинградской области РФ.

Как сообщают российские экстренные службы, несколько беспилотников улетали в сторону стратегических объектов региона.

Около двух часов ночи жители Кировского и Всеволожского районов слышали громкие взрывы и видели в небе яркие вспышки.

Губернатор области заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили несколько целей.

Местные источники сообщают о факте удара по территории нефтебазы и пожара.

В соцсетях очевидцы пишут, что дроны попали непосредственно в установки по переработке нефти.

Киришский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ) в Ленинградской области РФ  один из крупнейших в стране, входит в «Сургутнефтегаз», имеет мощность более 20 млн тонн нефти в год и является стратегическим объектом для производства горючего и авиационного керосина.

Ранее сообщалось, что Украина увеличила количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в последние месяцы, что повлекло за собой дефицит горючего и рост цен в некоторых регионах РФ.

Мы ранее информировали, что украинские дроны вывели из строя рекордные 38% мощностей первичной переработки нефти в России.

262
