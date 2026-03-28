Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ в России

На месте удара возник пожар / © Associated Press

На территории нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в российском городе Ярославль произошел масштабный пожар. Ранее дроны уже атаковали этот объект.

Местные власти заявили об атаке беспилотников.

В аэропорту города введены временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

Предприятие находится на расстоянии около 700 км от украинской границы.

НПЗ «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий России в своей отрасли и занимает четвертое место по объемам переработки нефти. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, завод играет немаловажную роль в обеспечении российской армии.

За первые два месяца 2026 года Украина нанесла более 40 ударов по территории РФ — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Атака на НПЗ «Кинеф» произошла после серии ударов по крупнейшим нефтяным портам России на Балтийском море — Приморске и Усть-Луге. Они подверглись налетам 23 и 25 марта. По данным источников Reuters, оба порта приостановили отгрузку нефти, что явилось крупнейшим кризисом нефтяного экспорта в современной истории России. Парализовано около 40% экспортных нефтяных мощностей или 2 млн баррелей в день.

На заводе мощностью до 20 млн тонн в год, занимающем второе место в России по объемам нефтепереработки, вспыхнул пожар. Существенно повреждены обе главные установки — АВТ-4 и АВТ-6. Сроки их восстановления пока не прогнозируемы.

«Кинеф», который в прошлом году обеспечил 7% всей нефтепереработки в России и выпустил 2 млн тонн бензина, 6 млн тонн мазута и 7 млн ​​тонн дизеля, в третий раз за последние полгода останавливает производство через БпЛА.

В сентябре прошлого года он терял 40% мощности из-за пожара на одной из установок, а затем снова частично приостанавливал выпуск в октябре.

Принадлежащий «Сургунефтегазу» завод стал вторым российский НПЗ, остановившийся на этой неделе.

21 марта прекратил прием нефти Саратовский НПЗ «Роснефти», где в результате атаки дронов была выведена из строя единая установка первичной переработки. Ремонт завода ориентировочно продлится около недели.

Особого внимания заслуживает атака на НПЗ «Башнефть-Уфанефтехим», который расположен в 1400 километрах от государственной границы Украины. Этот завод является важным звеном в цепи поставки горючего для Вооруженных сил РФ, обладая мощностью переработки на уровне 6–8 миллионов тонн в год.