Дроны атаковали Омский НПЗ в России: вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)

Омский НПЗ в России

Реклама

«Хорошие» беспилотники смогли прорвать систему противовоздушной обороны в России и атаковать Омский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Exilenova+.

Реклама

Отмечается, что Омский НПЗ играет ключевую роль в российской нефтеперерабатывающей отрасли и перерабатывает 22 млн тонн нефти в год.

Реклама

Услышав сирены и взрывы, жители Омска сразу начали массово выстроиться в очереди на автозаправках.

Омский НПЗ в России

Омский НПЗ в России

Омский НПЗ в России

Омський НПЗ у Росії

Омський НПЗ у Росії

Омський НПЗ у Росії

ВСУ атакует НПЗ России — последние новости

Напомним, в городе Салават в Башкортостане (Россия) в ночь на 8 октября раздались взрывы. Местные жители сообщали об атаке на местный НПЗ «Газпром нефтехим Салават».

Ранее в ночь на 6 октября Московская область подверглась массированной атаке ударных беспилотников. В регионе зафиксированы мощные взрывы, работа ПВО и пожары на важных инфраструктурных объектах.

Новости партнеров

Новости партнеров