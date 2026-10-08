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Дроны атаковали Омский НПЗ в России: вспыхнул масштабный пожар (фото, видео)
В России атаковали Омский НПЗ. Дроны прорвали систему ПВО.
«Хорошие» беспилотники смогли прорвать систему противовоздушной обороны в России и атаковать Омский нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает Exilenova+.
Отмечается, что Омский НПЗ играет ключевую роль в российской нефтеперерабатывающей отрасли и перерабатывает 22 млн тонн нефти в год.
Услышав сирены и взрывы, жители Омска сразу начали массово выстроиться в очереди на автозаправках.
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Напомним, в городе Салават в Башкортостане (Россия) в ночь на 8 октября раздались взрывы. Местные жители сообщали об атаке на местный НПЗ «Газпром нефтехим Салават».
Ранее в ночь на 6 октября Московская область подверглась массированной атаке ударных беспилотников. В регионе зафиксированы мощные взрывы, работа ПВО и пожары на важных инфраструктурных объектах.