Дроны атаковали промышленные объекты в российских Тольятти и Таганроге: загорелся пожар

В РФ горят предприятия / © Associated Press

В ночь на 4 апреля в российских городах Тольятти и Таганрог раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

По данным российских мониторинговых каналов, местные жители слышали звуки беспилотников и взрывы в разных районах Тольятти. Подобные сообщения ранее поступали и из Таганрога.

Очевидцы рассказывают о низком пролете БпЛА и работе противовоздушной обороны РФ.

В связи с ситуацией в аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов, а местные власти объявили режим «ковер».

Официальной информации о пострадавших или разрушении пока нет. В сети распространяются видео, на которых, вероятно, зафиксирован пожар на территории химического предприятия «КуйбышевАзот».

Один из очевидцев утверждает, что завод охвачен огнем.

Также поступают сообщения о попадании по предприятию «Тольяттикаучук», где, по словам местных жителей, вспыхнул масштабный пожар.

Атака началась с Таганрога, где жители сообщали о взрывах. В местных пабликах отмечалось, что в районе предприятия ХозАгро могли попадаться на фоне ракетной опасности.

Оппозиционное в Кремле агентство ASTRA, проведя OSINT-анализ, сообщило, что в Тольятти после атаки горит территория вблизи двух химических предприятий — «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот».

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали российский порт Усть-Луга, нанеся значительные повреждения нефтяного терминала и фактически остановив экспортные операции агрессора.

Мы ранее информировали, что на территории нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в российском городе Ярославль произошел масштабный пожар после атаки дронов.