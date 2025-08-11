Дроны атаковали российский приборостроительный завод в городе Арзамас (фото, видео)

Атакованный Арзамасский приборостроительный завод

Дополнено новыми материалами

Дроны атаковали российский город Арзамас Нижегородской области в ночь на 11 августа, там прогремели несколько взрывов. Под удар мог попасть приборостроительный завод.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В Арзамасе ночью было слышно по меньшей мере пять взрывов. Город атаковали беспилотники. По данным местных пабликов, под удар мог попасть объект промышленности.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, дроны атаковали две промышленные зоны в регионе. В результате отражения атаки в Арзамасском округе якобы погиб человек и еще двое пострадали.

По данным российских пропагандистских медиа, целью дроновой атаки стал Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина. Там изготавливают оборудование для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения.

На видео из соцсетей зафиксированы повреждения здания и возгорание.

Этот приборостроительный завод с марта 2022 года входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и на него наложены санкции Евросоюза, США, Украины, Новой Зеландии.

Напомним, в ночь пороти 10 августа украинские войска устроили атаку БпЛА на Саратовский нефтеперерабатывающий завод. На территории предприятия произошли взрывы и был зафиксирован пожар.

А еще в тот же день беспилотники атаковали Республику Коми в России. Там также под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод.