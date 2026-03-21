Дроны атаковали Саратов, Энгельс и Тольятти: сообщают о взрывах, пожаре на НПЗ и перебоях со светом

Атака на Россию / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 21 марта Саратов и город-спутник Энгельс оказались под атакой беспилотников . Местные жители сообщают о громких взрывах и работе ПВО.

По словам губернатора региона, в результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, в нескольких жилых домах в Энгельсе частично выбиты окна. Предварительно пострадавших нет.

Также сообщается о перебоях с электроснабжением в части Саратова – в отдельных районах города исчез свет.

Реклама

Параллельно с этим местные паблики информируют об атаках дронов в Тольятти Самарской области. По предварительной информации, там загорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Кроме того, сообщается об атаке на предприятие «Тольяттиазот» – одного из крупнейших производителей аммиака в России.

Официальной информации о масштабах разрушений в Самарской области пока нет. Данные уточняются.

Напомним, ранее стало известно, что недавно СБУ совершила три дальнобойных атаки по территории РФ . Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны Службы удачно атаковали крупную нефтебазу.