- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны атаковали Саратов, Энгельс и Тольятти: сообщают о взрывах, пожаре на НПЗ и перебоях со светом
В России ночью зафиксировали серию атак беспилотников сразу на несколько городов. Местные жители сообщают о взрывах в Саратове, Энгельсе и Тольятти, а также о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе и повреждении гражданской инфраструктуры.
В ночь на 21 марта Саратов и город-спутник Энгельс оказались под атакой беспилотников . Местные жители сообщают о громких взрывах и работе ПВО.
По словам губернатора региона, в результате атаки БПЛА зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. В частности, в нескольких жилых домах в Энгельсе частично выбиты окна. Предварительно пострадавших нет.
Также сообщается о перебоях с электроснабжением в части Саратова – в отдельных районах города исчез свет.
Параллельно с этим местные паблики информируют об атаках дронов в Тольятти Самарской области. По предварительной информации, там загорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Кроме того, сообщается об атаке на предприятие «Тольяттиазот» – одного из крупнейших производителей аммиака в России.
Официальной информации о масштабах разрушений в Самарской области пока нет. Данные уточняются.
Напомним, ранее стало известно, что недавно СБУ совершила три дальнобойных атаки по территории РФ . Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и являлся ключевым звеном при производстве взрывчатки. А на Псковщине дроны Службы удачно атаковали крупную нефтебазу.