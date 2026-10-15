Дроны атаковали танкер в водах НАТО: вспыхнул пожар, власти сделали заявление

Нефтяной танкер / Иллюстративное фото / © Associated Press

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В Черном море вблизи румынского города Сулина подвергся атаке нефтяной танкер Yara J. Власти Румынии уже начали официальное расследование возможного удара российских беспилотников.

Об этом сообщает france24.

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Министр обороны Румынии Раду Мируце заявил о расследовании возможной атаки дрона на нефтяной танкер Yara J, который ходит под флагом Коморских Островов. Инцидент произошел вечером 14 октября неподалеку от города Сулина, вблизи украинской границы.

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По данным france24, речь идет о, вероятно, российском беспилотнике.

Как сообщили в официальном заявлении, румынские спасатели поспешили на помощь судну после пожара. Экипаж танкера смог самостоятельно его потушить.

Мируце отметил, что выясняется, стало ли причиной инцидента попадание беспилотника.

«Независимо от того, было ли судно поражено беспилотником, сейчас идет расследование. Это очень серьезное дело, ведь такие инциденты происходят в территориальных водах Румынии», — заявил министр обороны.

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По информации VesselFinder, Yara J является танкером, предназначенным для транспортировки химических веществ и нефтепродуктов.

По словам Мируце, судно уже «несколько дней» находится на якоре неподалеку от Сулины. Сейчас танкер пуст.

Напомним, 6 октября Черном море в экономической зоне Болгарии неизвестные воздушные и морские дроны атаковали два гражданских судна. Турецкий сухогруз Alfa Watan под флагом Того, направлявшийся в Румынию, затонул. С другого судна Able под флагом Палау, перевозившего зерно, болгарские моряки спасли всех 18 членов экипажа. Премьер-министр Болгарии Румен Радев назвал атаки вопиющим нарушением морского права и предостерег об угрозе расширения войны.

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