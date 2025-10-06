Дроны атаковали ТЭЦ в Брянской области: Украина заявила об "ответе"

Реклама

Дополнено новыми материалами

Беспилотники в ночь на 6 октября атаковали теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Клинцах Брянской области России. Украинская сторона в то же время заявила, что «россияне получают ответ».

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По данным российских пабликов, ночью якобы украинские дроны ударили по Клинцовской ТЭЦ. В региональном отделении Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили о нарушении тепло- и электроснабжения в Клинцах, но не связали это с атакой на ТЭЦ.

Реклама

Местные СМИ со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Брянской области писали, что за сутки на территории региона «произошло три техногенных пожара», из аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства региона «зарегистрировано нарушение тепло- и электроснабжения в городе Клинцы».

Как утверждают в МЧС, электроснабжение было восстановлено, работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются. В ведомстве не указали причины перебоев с теплом и светом в Клинцах.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз атаки на ТЭЦ не комментировал.

Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили восемь дронов над Брянской областью.

Реклама

«Брянская область, ТЭЦ. Россияне получают ответ», — в то же время написал в Сети Коваленко.

Напомним, в ночь на 5 октября российская армия в очередной раз устроила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с применением сотен дронов и десятков ракет, что привело к отключениям света.

Ранее и президент Украины Владимир Зеленский, и руководитель его офиса Андрей Ермак обещали «ответить» России на обстрелы энергетики.

Уже вечером 5 октября в российском Белгороде и соседних районах пропал свет и частично водоснабжение. Местные паблики заявили об атаке на подстанцию «Луч». Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил «очередной ночной обстрел» и «повреждение энергетики» в регионе.