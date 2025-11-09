Дроны атаковали ТЭЦ в Воронеже: что известно

Атака БпЛА на ТЭЦ в Воронеже

Россиянам ночью 9 ноября было очень неспокойно. В частности, неизвестные дроны атаковали ТЭЦ в Воронеже.

Кадры «хлопка» обнародовали в Сети.

Дата публикации 08:31, 09.11.25

Жители Воронежа слышали целый ряд взрывов. В ряде домов на время исчезал свет.

Атаку на Воронежскую ТЭЦ обсуждают россияне

Как известно, Воронежская ТЭЦ-1 – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города.

Атака на Воронежскую ТЭЦ

По данным местных властей, ночью над Воронежем «было подавлено несколько дронов». Предварительно пострадавших нет.

«На одном из коммунальных объектов появилось возгорание, которое было оперативно ликвидировано», – отметил губернатор Александр Гусев.

Напомним, 6 ноября дроны атаковали Костромскую государственную районную электростанцию (ГРЭС) в Волгореченске Костромской области. Вспыхнул пожар.

Власти отчитывались о том, что в Волгореченске вроде бы «отбит налет беспилотников» и «устраняются последствия на объектах энергетической инфраструктуры».

«Утром жители города слышали работу защитной системы — раздалось несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, устраняющие последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет», — говорится в заявлении губернатора Ситникова.