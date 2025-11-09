- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны атаковали ТЭЦ в Воронеже: что известно
Местная ТЭЦ в Воронеже попала под удар «добрых» дронов. Вспыхнул пожар.
Россиянам ночью 9 ноября было очень неспокойно. В частности, неизвестные дроны атаковали ТЭЦ в Воронеже.
Кадры «хлопка» обнародовали в Сети.
Жители Воронежа слышали целый ряд взрывов. В ряде домов на время исчезал свет.
Как известно, Воронежская ТЭЦ-1 – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города.
По данным местных властей, ночью над Воронежем «было подавлено несколько дронов». Предварительно пострадавших нет.
«На одном из коммунальных объектов появилось возгорание, которое было оперативно ликвидировано», – отметил губернатор Александр Гусев.
Напомним, 6 ноября дроны атаковали Костромскую государственную районную электростанцию (ГРЭС) в Волгореченске Костромской области. Вспыхнул пожар.
Власти отчитывались о том, что в Волгореченске вроде бы «отбит налет беспилотников» и «устраняются последствия на объектах энергетической инфраструктуры».
«Утром жители города слышали работу защитной системы — раздалось несколько хлопков. В настоящее время на месте работают оперативные службы, устраняющие последствия на объектах энергетической инфраструктуры. Электроснабжение не нарушено. Пострадавших нет», — говорится в заявлении губернатора Ситникова.