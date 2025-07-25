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Дроны атаковали в России химический и пороховой заводы (фото)
Стратегические объекты России снова под ударом: дроны совершили атаки на крупное химическое предприятие и крупнейший пороховой завод.
В России в ночь на 25 июля дроны атаковали химическое предприятие в Невинномысске Ставропольского края и пороховой завод в Котовске Тамбовской области.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Ночью жители Невинномысска жаловались на взрывы. Россияне писали в соцсетях, что беспилотники атаковали ОАО «Невинномысский Азот». Это химическое предприятие — крупный производитель азотных удобрений и аммиака, который входит в группу «ЕвроХим».
Мэр Невинномысска Михаил Миненков сообщил о 37 «прилетах» в городе. При этом он убеждает в отсутствии потерь и разрушений.
Взрывы гремели и в Тамбовской области. Тамошние жители заявляли о полетах неизвестных дронов, которые нанесли удары по пороховому заводу в Котовске. По словам людей, после ударов в районе завода стало видно дым.
Заметим, Тамбовский пороховой завод — одно из крупнейших российских предприятий, которое производит боеприпасы и порохи. Он уже не раз был целью для дроновых ударов.
Добавим, что российское Минобороны утверждает о якобы уничтожении 105 беспилотников над территорией страны-агрессора.
Напомним, 14 июля Генштаб ВСУ информировал, что силы обороны Украины нанесли удары по комбинату в городе Невинномысск, который производит составляющие для боеприпасов и ракетного топлива.