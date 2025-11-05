ТСН в социальных сетях

Мир
37
1 мин

Дроны атаковали важные объекты в России: какие последствия

«Добрые» дроны атаковали ТЭЦ в Орле и подстанцию во Владимире.

Катерина Сердюк
Взрывы в России 5 ноября

Взрывы в России 5 ноября

Неизвестные дроны устроили очередной «хлопок» в России. Да, они ударили по ТЭЦ в Орле. Также потерпела поражение подстанция, расположенная во Владимире.

Об этом сообщают РосСМИ.

"ТЭЦ в российском Орле сейчас очень плохо", - акцентировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Кратко об объектах

По данным из открытых источников:

  • Орловская ТЭЦ – это самый большой источник генерации электроэнергии и тепла в области;

  • подстанция 750 кВ «Владимирская» — одна из самых мощных на территории РФ, она имеет значительное стратегическое и техническое значение для энергосистемы.

Напомним, в России зафиксировали последствия атаки БПЛА по двум важным объектам.

«Сразу два предприятия – нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки БПЛА этой ночью», – пишет он.

37
