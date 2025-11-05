- Дата публикации
-
Мир
Дроны атаковали важные объекты в России: какие последствия
«Добрые» дроны атаковали ТЭЦ в Орле и подстанцию во Владимире.
Неизвестные дроны устроили очередной «хлопок» в России. Да, они ударили по ТЭЦ в Орле. Также потерпела поражение подстанция, расположенная во Владимире.
Об этом сообщают РосСМИ.
"ТЭЦ в российском Орле сейчас очень плохо", - акцентировал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
Кратко об объектах
По данным из открытых источников:
Орловская ТЭЦ – это самый большой источник генерации электроэнергии и тепла в области;
подстанция 750 кВ «Владимирская» — одна из самых мощных на территории РФ, она имеет значительное стратегическое и техническое значение для энергосистемы.
Напомним, в России зафиксировали последствия атаки БПЛА по двум важным объектам.
«Сразу два предприятия – нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки БПЛА этой ночью», – пишет он.