Дроны атаковали заправочную станцию в Орловской области РФ: есть погибшие и пострадавшие

В России пожаловались на атаку беспилотников на Орловскую область. Там утром 27 мая горела горюче-заправочная станция в городе Ливны.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Известно, что на станцию упал БПЛА, повредив часть фасада. Еще один дрон якобы прилетел на ту же станцию, когда туда для устранения последствий приехали сотрудники оперативных служб.

По словам губернатора области Андрея Кличкова, якобы произошла "массированная атака" на Орловскую область, во время которой произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в Ливне.

Он сообщил, что пострадала часть фасада административного здания. На локализацию и устранение последствий прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города.

Губернатор утверждает, что погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

Напомним, на Кубани беспилотники атаковали объект системы загоризонтного предупреждения.

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