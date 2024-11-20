Дроны атаковали завод в Белгородской области: какую продукцию производит

Каждый военный объект на территории РФ является законной целью для ВСУ.

Ночью 20 ноября россиянам было крайне неспокойно. Так, неизвестные дроны атаковали завод в Белгородской области, производящий военную продукцию.

Об этом написал глава ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Как отметил Коваленко, речь идет о заводе компании ЭФКО, который публично производит пищевую продукцию.

"Но на самом деле также производит грузовые дроны, которые использует российская армия в военных целях", — подчеркнул он.

Напомним, в этот же день дроны атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Новгородской области. Там хранятся снаряды, мины и ракеты.

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