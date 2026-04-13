Дроны влупили по одному из крупнейших химзаводов РФ: появилось видео масштабного пожара

Реклама

В понедельник, 13 апреля, Вологодскую область РФ атаковали дроны. Вероятно, удар пришелся на химзаводу «Апатит» в Череповце.

Местные жители сообщили о серии громких взрывов в Череповце Волгоградской области.

Как известно, Апатит является одним из крупнейших производителей аммиака и аммиачной селитры во всей Российской Федерации.

Реклама

Ранее взрывы прогремели в российской Твери — город атаковали беспилотники. Местные жители сообщали по меньшей мере о нескольких характерных звуках, после которых возник пожар. Вероятно, речь идет о районе нефтебазы. Официальные власти РФ атаку фактически не комментировали.