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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области (видео)

В результате атаки возник масштабный пожар в районе железнодорожного узла.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дроны атаковали Ростовскую область РФ

Дроны атаковали Ростовскую область РФ / © Pixabay

В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области России подвергся атаке беспилотников. В результате удара вспыхнул масштабный пожар вблизи железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным местных жителей, серия взрывов прозвучала около 02:00 ночи.

Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в районе железнодорожного узла.

Сальск является важным железнодорожным узлом юго-востока Ростовской области.

Ранее сообщалось, что после массированной атаки украинских дронов в Ростовской области РФ было парализовано железнодорожное движение.

Мы ранее информировали, что украинские дроны атаковали Московскую область, в частности в подмосковном Дмитрии повреждена высоковольтная ЛЭП.

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