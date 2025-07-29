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Дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру в Ростовской области (видео)
В результате атаки возник масштабный пожар в районе железнодорожного узла.
В ночь на 29 июля город Сальск в Ростовской области России подвергся атаке беспилотников. В результате удара вспыхнул масштабный пожар вблизи железнодорожной инфраструктуры.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
По данным местных жителей, серия взрывов прозвучала около 02:00 ночи.
Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в районе железнодорожного узла.
Сальск является важным железнодорожным узлом юго-востока Ростовской области.
Ранее сообщалось, что после массированной атаки украинских дронов в Ростовской области РФ было парализовано железнодорожное движение.
Мы ранее информировали, что украинские дроны атаковали Московскую область, в частности в подмосковном Дмитрии повреждена высоковольтная ЛЭП.